Один из пилотов сбитого над Харьковом самолета может скрываться в лесополосе

Один из двух пилотов сбитого над Харьковом вражеского самолета мог уцелеть и скрываться в лесополосе в районе Кулиничей.

Источник: Суспільне.Харків со ссылкой на Штаб обороны Харьковщины

Дословно: "По предварительной информации Штаба обороны Харьковщины, один из двух пилотов сбитого над Харьковом самолета уцелел и может скрываться в лесополосе в районе Кулиничей.

В случае наличия информации о местонахождении пилота местных просят немедленно сообщать силовикам. Тем, кто имеет оружие, пытаться задержать самостоятельно".

Что предшествовало: Перед этим Штаб обороны Харьковщины сообщил, что примерно в 18.15 подразделением Национальной гвардии Украины с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Самолет упал в районе Кулиничей.

Сообщалось, что один пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте.