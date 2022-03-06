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Один из пилотов сбитого над Харьковом самолета может скрываться в лесополосе

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 20:43
ДЫМ ОТ СБИТОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ ЗА ХАРБКОВОМ. ФОТО: ТРУХАNEWS

Один из двух пилотов сбитого над Харьковом вражеского самолета мог уцелеть и скрываться в лесополосе в районе Кулиничей.

Источник: Суспільне.Харків со ссылкой на Штаб обороны Харьковщины

Дословно: "По предварительной информации Штаба обороны Харьковщины, один из двух пилотов сбитого над Харьковом самолета уцелел и может скрываться в лесополосе в районе Кулиничей.

В случае наличия информации о местонахождении пилота местных просят немедленно сообщать силовикам. Тем, кто имеет оружие, пытаться задержать самостоятельно".

Что предшествовало: Перед этим Штаб обороны Харьковщины сообщил, что примерно в 18.15 подразделением Национальной гвардии Украины с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Самолет упал в районе Кулиничей.

Сообщалось, что один пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте.

Темы: Харьковавиа
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