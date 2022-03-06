Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Один из пилотов сбитого над Харьковом самолета может скрываться в лесополосе

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 19:43
Один из пилотов сбитого над Харьковом самолета может скрываться в лесополосе
ДЫМ ОТ СБИТОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ ЗА ХАРБКОВОМ. ФОТО: ТРУХАNEWS

Один из двух пилотов сбитого над Харьковом вражеского самолета мог уцелеть и скрываться в лесополосе в районе Кулиничей.

Источник: Суспільне.Харків со ссылкой на Штаб обороны Харьковщины

Дословно: "По предварительной информации Штаба обороны Харьковщины, один из двух пилотов сбитого над Харьковом самолета уцелел и может скрываться в лесополосе в районе Кулиничей.

Реклама:

В случае наличия информации о местонахождении пилота местных просят немедленно сообщать силовикам. Тем, кто имеет оружие, пытаться задержать самостоятельно".

Что предшествовало: Перед этим Штаб обороны Харьковщины сообщил, что примерно в 18.15 подразделением Национальной гвардии Украины с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Самолет упал в районе Кулиничей.

Сообщалось, что один пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: