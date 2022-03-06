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В Волновахе убили “Воху”, который воевал за Иловайск. Путин дал ему “героя России”

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 21:06
Фото из Telegram РБК

Владимир Путин посмертно присвоил звание "герой России" Владимиру Жоге – командиру батальона "Спарта" незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР"

Источник: российское издание РБК в Telegram

Детали: Накануне о смерти Жоги в Волновахе сообщил главарь ОРДО Денис Пушилин.

Жога "Воха" в прошлом был личным водителем боевика Арсена Павлова "Моторолы", убитого в 2016 году в Донецке.

Батальон боевиков "Спарта" был создан в 2014 году, он участвовал в боях за Славянск, донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. 

До октября 2016 года батальон возглавлял Арсен Павлов (Моторола). Он умер при взрыве в лифте своего дома в Донецке. 

После убийства Павлова командиром "Спарты" стал Жога.

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Темы: ПутинОРДЛОвойна
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