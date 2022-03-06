Президент наградил глав ОГА и мэров за героическую оборону от РФ
Воскресенье, 6 марта 2022, 23:18
Президент Владимир Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин.
Источник: обращение президента
Дословно: "Сегодня я принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин".
Детали: Орденом Богдана Хмельницкого Третьего Степени награждены:
- Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
- Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
- Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
- Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
- Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
- Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.
Орденом Мужества награждены:
- Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович.
- Мэр Николаева Сенкевич Александр Фёдорович.
- Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич.
- Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич.
- Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович.
- Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич.
- Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.
Также Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.
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