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В Праге улицу Русскую "переименовали" в послание военному кораблю

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 23:31
Фото с сайта vinegret.cz

В Праге активисты "переименовали" улицу Ruská (Русская), дописав к ней несколько слов, чтобы получилось знаменитое послание украинских пограничников русскому военному кораблю.

Об этом пишет чешское русскоязычное издание Vinegret, сообщает "Европейская правда".

На чешском языке оно звучит так: "Ruská válečné lodi, jdi do prdele". Что переводится как "Русский военный корабль, иди нах*й".

Сами навигационные таблички никто не менял – активисты просто наклеили на них наклейки, выполненные тем же цветом и шрифтом, что и оригинал.

Причем "обновлению" подверглись все таблички с названием данной улицы в районе.

Муниципальные власти пока никак не отреагировали на ситуацию. Скорее всего, они не станут торопиться с удалением наклеек, как не торопятся возвращать прежний облик указателям с названием улицы Moskevská, которая находится в том же районе. Несколько дней назад неизвестные наклеили на них наклейки в форме флага Украины.

Напомним, чешский город Пльзень переименовал одну из центральных улиц на Украинскую, а также перечислил миллион чешских крон (около 39 тысяч евро) в помощь Вооруженным силам.

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Как уже сообщалось, посольство Украины в Праге, Министерство обороны Чехии, оборонная и промышленность безопасности страны и другие государственные учреждения запустили систему немедленной закупки и доставки военной техники в Украину.

Для закупки военной помощи посольство Украины в Праге приступило к публичному сбору и создало специальный банковский счет, на который общественность может присылать финансовые пожертвования.

Темы: ЧехиявойнаУкраина
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