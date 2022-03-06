Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Праге улицу Русскую "переименовали" в послание военному кораблю

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 22:31
В Праге улицу Русскую переименовали в послание военному кораблю
Фото с сайта vinegret.cz

В Праге активисты "переименовали" улицу Ruská (Русская), дописав к ней несколько слов, чтобы получилось знаменитое послание украинских пограничников русскому военному кораблю.

Об этом пишет чешское русскоязычное издание Vinegret, сообщает "Европейская правда".

На чешском языке оно звучит так: "Ruská válečné lodi, jdi do prdele". Что переводится как "Русский военный корабль, иди нах*й".

Реклама:

Сами навигационные таблички никто не менял – активисты просто наклеили на них наклейки, выполненные тем же цветом и шрифтом, что и оригинал.

Причем "обновлению" подверглись все таблички с названием данной улицы в районе.

Муниципальные власти пока никак не отреагировали на ситуацию. Скорее всего, они не станут торопиться с удалением наклеек, как не торопятся возвращать прежний облик указателям с названием улицы Moskevská, которая находится в том же районе. Несколько дней назад неизвестные наклеили на них наклейки в форме флага Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, чешский город Пльзень переименовал одну из центральных улиц на Украинскую, а также перечислил миллион чешских крон (около 39 тысяч евро) в помощь Вооруженным силам.

Как уже сообщалось, посольство Украины в Праге, Министерство обороны Чехии, оборонная и промышленность безопасности страны и другие государственные учреждения запустили систему немедленной закупки и доставки военной техники в Украину.

Для закупки военной помощи посольство Украины в Праге приступило к публичному сбору и создало специальный банковский счет, на который общественность может присылать финансовые пожертвования.

Темы: ЧехиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: