Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ

Светлана КизиловаВоскресенье, 6 марта 2022, 22:38

Российские захватчики вместо блицкрига получили мощное сопротивление Украины, поэтому временно контролируют лишь дороги и некоторые населенные пункты.

Источник: центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Детали: В ведомстве объяснили, что российские оккупанты не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.

Реклама:

Дословно: "Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber ​​Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории".

Карта временно оккупированных врагом дорог и городов
Карта временно оккупированных врагом дорог и городов

Справка: Нейтан Русер – эксперт, анализирующий спутниковые и открытые данные в Австралийском институте стратегической политики (ASPI).

Темы: войнаоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: