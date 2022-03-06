Россия из-за больших потерь в войне начала скрытую мобилизацию – Генштаб

Российские военные продолжают обстреливать мирное население Украины и несут такие потери, что Кремль вынужден приступить к скрытой мобилизации в Краснодарском крае, заявляет Генштаб Вооруженных сил Украины.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья 6 марта

Дословно: "Идут одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Не достигнув успешного продвижения подразделений, оккупационные войска в нарушение Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население".

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Детали: В населенном пункте Липцы (Харьковская область), оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляют надевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.

По аэропорту "Винница" около 14 часов противник нанес массированный ракетный удар.

Обстрелы Мариуполя и Ирпеня в течение дня не прекращаются.

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Определенные подразделения ВСУ "осуществили контратаку на Мариупольском направлении" и уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен.

Враг имеет потери и по другим направлениям.

Дословно Генштаб: "В связи со значительными потерями, которые имеют оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма" (данные уточняются).

Детали: По данным Минобороны Украины, боевые потери противника с 24.02 до утра 06.03 ориентировочно составили более 11 тысяч человек.

Кроме того, российская армия потеряла в войне в Украине: танков - 285 ед, ББМ - 985 ед,, артиллерийских систем - 109 ед,, РСЗО - 50 ед, средства ПВО - 21 ед,, самолетов - 44 ед,, вертолетов - 48 ед, автомобильной техники - 447 ед,, легкие скоростные катера - 2 ед,, цистерн с ППМ - 60,, БПЛА оперативно-тактического уровня - 4.