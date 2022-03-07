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Елена Зеленская показала всему миру фото убитых россиянами украинских детей

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 00:12

Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала фотографии украинских детей, погибших от рук российских захватчиков. Она призвала НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы остановить убийства украинцев.

Источник: первая леди в Facebook

Детали: Зеленская спросила у мира, сколько еще должно погибнуть детей, чтобы российские войска прекратили стрелять, а гуманитарные коридоры договорились.

Она подчеркнула, что сотни детей могут умереть в подвалах без еды и медицинской помощи, многие уже неделю не выходят на связь.

"Обращаюсь ко всем честным СМИ этого мира! Сообщите эти страшные факты: российские оккупанты убивают детей. И делают это специально, стреляют в своих жертв и не позволяют оказывать гуманитарную помощь", - призвала она.

Жена президента также обратилась к государствам НАТО с призывом наконец закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

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Прямая речь: Оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично.

…Я должна сообщить об этом. В Украине уже погибли, по меньшей мере, 38 детей. И это количество может продолжить увеличиваться прямо сейчас из-за обстрелов мирных городов! Когда люди в России говорят, что они не воюют с гражданским населением, покажите им эти фото! Это лица детей, которые никогда не повзрослют.

Темы: детиубийствовойнаНАТО
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