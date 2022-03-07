Елена Зеленская показала всему миру фото убитых россиянами украинских детей

Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала фотографии украинских детей, погибших от рук российских захватчиков. Она призвала НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы остановить убийства украинцев.

Источник: первая леди в Facebook

Детали: Зеленская спросила у мира, сколько еще должно погибнуть детей, чтобы российские войска прекратили стрелять, а гуманитарные коридоры договорились.

Она подчеркнула, что сотни детей могут умереть в подвалах без еды и медицинской помощи, многие уже неделю не выходят на связь.

"Обращаюсь ко всем честным СМИ этого мира! Сообщите эти страшные факты: российские оккупанты убивают детей. И делают это специально, стреляют в своих жертв и не позволяют оказывать гуманитарную помощь", - призвала она.

Жена президента также обратилась к государствам НАТО с призывом наконец закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Прямая речь: Оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично.

…Я должна сообщить об этом. В Украине уже погибли, по меньшей мере, 38 детей. И это количество может продолжить увеличиваться прямо сейчас из-за обстрелов мирных городов! Когда люди в России говорят, что они не воюют с гражданским населением, покажите им эти фото! Это лица детей, которые никогда не повзрослют.