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Вакарчук пошел в тероборону

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 00:20
Козицкий и Вакарчук, фото с Telegram главы ОГА

Лидер группы "Океан Эльзы", бывший народный депутат Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области.

Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий

Дословно: "Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области".

Детали: Козицкий призвал всех небезразличных приобщаться к защите Отчизны.

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Темы: ВакарчуквойнаЛьвовщина
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