Вакарчук пошел в тероборону
Понедельник, 7 марта 2022, 00:20
Лидер группы "Океан Эльзы", бывший народный депутат Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области.
Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий
Дословно: "Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области".
Детали: Козицкий призвал всех небезразличных приобщаться к защите Отчизны.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"