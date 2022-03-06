Россиян может ждать "внутренний" интернет: власти смогут полностью блокировать сайты
Российские власти размышляют над возможностью создания "внутреннего" интернета, в котором любые сайты в мире можно будет полностью отключить для рядовых граждан.
Источник: "Медуза" с комментарием киберспециалиста Саркиса Дарбиняна
Прямая речь Дарбиняна: "Надо понимать, что мы не можем отключиться от глобального интернета в одночасье. Технически можно отключить все точки разграниченной передачи и на этом все закончится (и глобального интернета в России не будет – ред.), но, с точки зрения экономических факторов, трудно представить, что отключение будет одномоментным. Вся российская экономика завязана на глобальную сеть, ее отключение — удар гораздо круче, чем санкции, которые сейчас вводятся и уже влияют на экономику.".
Детали: В сети появились правительственные инструкции по предоставлению полных данных о правительственных веб-ресурсах и сайтах. Некоторые эксперты предположили, что это может быть признаком подготовки к внедрению "внутреннего" закрытого интернет-пространства для рядовых россиян.
Специалист считает, что вероятность отключения сейчас равна примерно 50%, но он не исключает полностью такой вариант.
В случае введения внутреннего или "суверенного" интернета все базы данных по доменным именам копируются в национальной базе данных через национальные домены .рф и .ru. Роскомнадзор будет полностью контролировать всю инфраструктуру серверов тогда.
Соответственно, если определенный внешний сайт будет внесен в реестр запрещенных ресурсов, провайдеры будут блокировать прямой доступ к сайту, и VPN не поможет.
Дарбинян предостерегает, что тогда россияне окажутся в "цифровом мраке" и придется искать другие способы коммуникации, кроме Интернета.
В то же время, он предположил, что появление правительственных инструкций могло быть обусловлено недавними хакерскими кибератаками группы Anonymous на правительственные страницы и российские государственные СМИ. В частности, в правительственной инструкции просят установить двухфакторную идентификацию, чтобы обезопасить возможный взлом ресурсов.
Предыстория:
- После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
- Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
- 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
- 5 марта российские власти угрожали компании Apple большими штрафами из-за того, что на ее картах для пользователей российское министерство обороны обозначено как "Министерство Фашизма Российской Федерации". Однако перед этим 1 марта Apple прекратила продажу своих продуктов на российской территории и отключила систему оплаты Apple Pay для российских пользователей.