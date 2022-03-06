РФ без успеха и с потерями пыталась прорваться на Луганском направлении – штаб

В течение 6 марта на Луганском направлении российские оккупанты пытались продвинуться вперед, но понесли потери, в том числе было уничтожено 40 захватчиков, восемь боевых машин пехоты, один бронетранспортер, бронированный "Урал", внедорожник и артиллерийские системы.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Украинские воины Объединенных сил отправили гореть в ад 40 российских захватчиков, уничтожили 8 вражеских БМП, 1 МТЛБ, Урал, внедорожник и большое количество артиллерийских систем (количество уточняется)".

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Фото: ООС

Детали: Указывается, что враг предпринимал многочисленные попытки прорвать нашу оборону в большинстве направлений. Для этого активно использовалась артиллерия.

Фото: ООС

Тем не менее, все атаки россиян были отбиты, а на артиллерийские обстрелы наши военные эффективно отвечали. В частности, досталось и тем расчетам, которые ведут огонь по жилым кварталам украинских населенных пунктов.

Фото: ООС

Кроме того, вблизи Северодонецка наши подразделения десантно-штурмовых войск не дают войскам агрессора подойти к городу.