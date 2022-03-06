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Путин одобрил конфискацию средств чиновников РФ, если они "коррупционные"

Светлана КизиловаВоскресенье, 6 марта 2022, 21:54

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон об изъятии в пользу государства "коррупционных средств чиновников".

Источник: ТАСС, spektr.press

Детали: Закон предусматривает возможность конфискации в счет государства денег на счетах чиновников, "если сумма превышает его доход за три года".

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Предполагается, что сумма будет изъята, если чиновник не предоставил "достоверные сведения" о "законности их получения".

Согласно этому закону банковские счета госслужащих, а также членов их семей, включая несовершеннолетних детей, будут проверяться российскими силовиками. Если выяснится, что поступления на них превышают общий доход чиновника и его родственников за три года более чем на 10 тысяч рублей, в суд поступит иск о принудительном изъятии этих средств в бюджет РФ.

Темы: ПутинРосcия
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