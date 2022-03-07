В Украине появились новые города-герои
Понедельник, 7 марта 2022, 00:58
Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было.
Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение.
Мостами-героями станут:
Харьков.
Чернигов.
Мариуполь.
Херсон.
Белая Церковь".