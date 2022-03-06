В Украине появились новые города-герои

Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было.

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Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение.

Мостами-героями станут:

Харьков.

Чернигов.

Мариуполь.

Херсон.

Белая Церковь".

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Детали: Кроме того, президент наградил орденами мужества мэров этих городов и орденами Богдана Хмельницкого (третьей степени) глав некоторых областных администраций.