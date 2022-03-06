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Президент наградил глав ОГА и мэров за героическую оборону от РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 22:18
Президент наградил глав ОГА и мэров за героическую оборону от РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин.

Источник: обращение президента

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Дословно: "Сегодня я принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин".

Детали: Орденом Богдана Хмельницкого Третьего Степени награждены:

  • Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
  • Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
  • Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
  • Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
  • Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
  • Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом Мужества награждены:

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  • Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович.
  • Мэр Николаева Сенкевич Александр Фёдорович.
  • Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич.
  • Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич.
  • Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович.
  • Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич.
  • Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.

Также Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.

Темы: Зеленскийвойна
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