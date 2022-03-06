Президент наградил глав ОГА и мэров за героическую оборону от РФ

Президент Владимир Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин.

Источник: обращение президента

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Дословно: "Сегодня я принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин".

Детали: Орденом Богдана Хмельницкого Третьего Степени награждены:

Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.

Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.

Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.

Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.

Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.

Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом Мужества награждены:

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Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович.

Мэр Николаева Сенкевич Александр Фёдорович.

Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич.

Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич.

Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович.

Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич.

Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.

Также Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.