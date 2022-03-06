Украинцев призывают не распространять видео работы системы ПВО

Украинцев призывают не снимать и не распространять фото/видео работы украинской системы противовоздушной обороны, ведь это помогает демаскировать системы ПВО.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации в Facebook

Дословно: "Эффективная противовоздушная оборона – когда враг о ней не знает и нет представления, откуда "прилетит". Потому не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылеты и попадание ракет демаскируют системы ПВО".

Детали: В Госспецсвязи объяснили, что публикация видео снижает защиту наших же городов, а эффективная ПВО наоборот спасает наши наши жизни и наши дома.