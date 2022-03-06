11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ
Воскресенье, 6 марта 2022, 22:38
Российские захватчики вместо блицкрига получили мощное сопротивление Украины, поэтому временно контролируют лишь дороги и некоторые населенные пункты.
Источник: центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram
Детали: В ведомстве объяснили, что российские оккупанты не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.
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Дословно: "Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории".
Справка: Нейтан Русер – эксперт, анализирующий спутниковые и открытые данные в Австралийском институте стратегической политики (ASPI).