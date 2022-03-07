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11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 01:38

Российские захватчики вместо блицкрига получили мощное сопротивление Украины, поэтому временно контролируют лишь дороги и некоторые населенные пункты.

Источник: центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Детали: В ведомстве объяснили, что российские оккупанты не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.

Дословно: "Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber ​​Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории".

Карта временно оккупированных врагом дорог и городов
Карта временно оккупированных врагом дорог и городов

Справка: Нейтан Русер – эксперт, анализирующий спутниковые и открытые данные в Австралийском институте стратегической политики (ASPI).

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Темы: войнаоккупацияРосcия
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