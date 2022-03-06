В Броварском районе Киевской области КОРД разбил танки РФ

В Заворичах Броварского района Киевской области бойцы спецподразделения полиции КОРД разбили российские танки.

Источник: полиция Киевской области

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Дословно: "КОРД Киевской области разбил вражеские танки в Заворичах.

Сегодня в Броварском районе бойцы спецподразделения КОРД уничтожили из РПГ два вражеских танка агрессора".

Детали: В полиции добавили, что потерь среди личного состава полиции Киевской области нет.