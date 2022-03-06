В Броварском районе Киевской области КОРД разбил танки РФ
Воскресенье, 6 марта 2022, 22:52
В Заворичах Броварского района Киевской области бойцы спецподразделения полиции КОРД разбили российские танки.
Источник: полиция Киевской области
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Дословно: "КОРД Киевской области разбил вражеские танки в Заворичах.
Сегодня в Броварском районе бойцы спецподразделения КОРД уничтожили из РПГ два вражеских танка агрессора".
Детали: В полиции добавили, что потерь среди личного состава полиции Киевской области нет.
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