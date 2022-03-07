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В Украине убит еще один командир десанта РФ. Похоронили в Рязани

Понедельник, 7 марта 2022, 00:12

В Рязани похоронили заместителя командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии России, подполковника Дениса Глебова, погибшего в войне, которую РФ развязала против Украины.

Источник: сообщения регионального правительства Рязани

Детали: Смерть офицера, который был выпускником Рязанского воздушно-десантного училища, местные власти называют "героической", однако не указывают, как именно умер Глебов. Отмечается, что это произошло во время "спецоперации на Донбассе" – так Россия называет полномасштабную войну против Украины.

На похороны российского оккупанта, как говорится в сообщении, приехали многочисленные чиновники и военные. Указывается, что Глебов "с честью исполнил свой военный долг по защите интересов отечества, проявив мужество и героизм во время спецоперации".

Напомним:

  • На 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск, по предварительным расчетам, превысили 11 тысяч человек.

Темы: война
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