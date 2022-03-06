Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу

Количество людей, бежавших от боевых действий в Украине и отправившихся в Польшу, превысило миллион человек.

Об этом заявила Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в 20:00 количество людей, бежавших из Украины в Польшу, превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", — написали в Твиттере польские пограничники вместе с фотографией беженцев, пересекающих границу.

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"Вы в безопасности", - добавили пограничники.

В воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние 10 дней свыше 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны, спасаясь от развязанной Россией войны.

#Pomagamy🇺🇦

Dzisiaj o godz.20.00 liczba osób,które uciekły z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱 przekroczyła milion.

To milion ludzkich tragedii,milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę.

Milion osób,które po przekroczeniu granicy usłyszały od #funkcjonariuszeSG „Jesteście bezpieczni” pic.twitter.com/gFUmOoHrbX ВИДЕО ДНЯ March 6, 2022

Напомним, Европейский Союз предоставляет 500 млн евро в качестве первого транша гуманитарной помощи украинцам.

Как сообщалось, ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без предоставления в убежище.