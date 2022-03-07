Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 00:22

Количество людей, бежавших от боевых действий в Украине и отправившихся в Польшу, превысило миллион человек.

Об этом заявила Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в 20:00 количество людей, бежавших из Украины в Польшу, превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", — написали в Твиттере польские пограничники вместе с фотографией беженцев, пересекающих границу.

"Вы в безопасности", - добавили пограничники.

В воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние 10 дней свыше 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны, спасаясь от развязанной Россией войны.

Напомним, Европейский Союз предоставляет 500 млн евро в качестве первого транша гуманитарной помощи украинцам.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Как сообщалось, ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без предоставления в убежище.

Темы: УкраинаПольшабеженцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

В Конгрессе США одобрили выделение более 13 млрд долларов в помощь Украине

Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделю

В России составили список компаний, которые нужно национализировать — там McDonald's и Microsoft

МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов

Все новости...
Украина
Папа Римский призвал обеспечить гуманитарные коридоры в Украине
Британия выделяет Украине дополнительные $100 млн
"Нет – зоне полетов!": в Варшаве тысячи людей на акции поддержали Украину
Последние новости
08:18
Hilton и Hyatt не будут открывать новые отели в России, но существующие не закроют
07:52
Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД
07:50
МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ
07:43
В Чехии хотят приравнять к нацистской свастике символ российских оккупантов в Украине
07:43
фотоХарьков обстреляли с новой силой – разрушили ТРЦ. В Слобожанском погибли 4 человека
07:29
Министр торговли США: у санкции против РФ нет срока действия
07:24
Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага
07:14
С начала вторжения РФ выпустила по Украине 710 ракет
07:12
Палата представителей США поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты
07:11
В Вильнюсе улица, где расположено Посольство России, получила название Героев Украины
Все новости...