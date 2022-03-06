Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу
Количество людей, бежавших от боевых действий в Украине и отправившихся в Польшу, превысило миллион человек.
Об этом заявила Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".
"Сегодня в 20:00 количество людей, бежавших из Украины в Польшу, превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", — написали в Твиттере польские пограничники вместе с фотографией беженцев, пересекающих границу.
"Вы в безопасности", - добавили пограничники.
В воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние 10 дней свыше 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны, спасаясь от развязанной Россией войны.
#Pomagamy🇺🇦
Dzisiaj o godz.20.00 liczba osób,które uciekły z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱 przekroczyła milion.
To milion ludzkich tragedii,milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę.
Milion osób,które po przekroczeniu granicy usłyszały od #funkcjonariuszeSG „Jesteście bezpieczni” pic.twitter.com/gFUmOoHrbX— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 6, 2022ВИДЕО ДНЯ
Напомним, Европейский Союз предоставляет 500 млн евро в качестве первого транша гуманитарной помощи украинцам.
Как сообщалось, ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без предоставления в убежище.