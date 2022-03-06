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Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 23:22

Количество людей, бежавших от боевых действий в Украине и отправившихся в Польшу, превысило миллион человек.

Об этом заявила Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в 20:00 количество людей, бежавших из Украины в Польшу, превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", — написали в Твиттере польские пограничники вместе с фотографией беженцев, пересекающих границу.

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"Вы в безопасности", - добавили пограничники.

В воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние 10 дней свыше 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны, спасаясь от развязанной Россией войны.

Напомним, Европейский Союз предоставляет 500 млн евро в качестве первого транша гуманитарной помощи украинцам.

Как сообщалось, ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без предоставления в убежище.

Темы: УкраинаПольшабеженцы
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