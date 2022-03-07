Япония призвала своих граждан не ездить в РФ
Понедельник, 7 марта 2022, 03:55
Министерство иностранных дел Японии призвало граждан не ездить в Россию, а по возможности – уехать оттуда.
Источник: NHK, Japan Times
Детали: Министерство также призывает японцев рассмотреть возможность вылета из России коммерческими рейсами, пока они доступны.
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Отмечается, что японский МИД повысил свои рекомендации по поездкам в Россию до уровня 3 из четырехуровневой системы предупреждения.
По состоянию на воскресенье около 2400 японцев находятся в России.
На прошлой неделе министерство иностранных дел повысило уровень опасности для районов России вдоль границы с Украиной до самого высокого уровня, четвертого, призвав находящихся там японских граждан эвакуироваться.
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