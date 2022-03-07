Южная Корея прекращает транзакции с Центробанком России
Понедельник, 7 марта 2022, 05:31
Южная Корея заявила в понедельник, что решила приостановить сделки с Центробанком России.
Источник: Yonhap News
Детали: Правительство страны заявило, что обнародует детали после консультаций с соответствующими государственными учреждениями.
Южная Корея приостановит трансакции с Центробанком России, присоединяясь к глобальному шагу введения санкций против Москвы из-за ее вторжения в Украину.
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