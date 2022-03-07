Южная Корея прекращает транзакции с Центробанком России

Южная Корея заявила в понедельник, что решила приостановить сделки с Центробанком России.

Источник: Yonhap News

Детали: Правительство страны заявило, что обнародует детали после консультаций с соответствующими государственными учреждениями.

Южная Корея приостановит трансакции с Центробанком России, присоединяясь к глобальному шагу введения санкций против Москвы из-за ее вторжения в Украину.