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12-е сутки войны: оккупанты создают гуманитарные кризисы и снимают "постановки" – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 05:51

Российские войска используют Беларусь для авиаударов по Украине, обстреливают мирных жителей и искусственно создают гуманитарный кризис в городах – среди них и Ирпень.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 понедельника, 7 марта

Детали: На 12 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению противник продолжает наступательную операцию против Украины.

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С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины.

Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

Дословно: "Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

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Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины".

Детали: Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.

Темы: войнаРосcияБеларусьКиевская область
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