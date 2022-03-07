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Десятки вертолетов врага, три колонны техники, трофеи оккупанта - у ВСУ была успешная ночь

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 09:54
Десятки вертолетов врага, три колонны техники, трофеи оккупанта - у ВСУ была успешная ночь

В ночь на 7 марта украинские военные уничтожили более нескольких десятков вертолетов врага и три колонны техники.

Источник: Командование морской пехоты в Facebook, командование Воздушных сил

Детали: Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов (информация уточняется –ред.) врага, а также живая сила и техника.

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За прошедшие сутки на подступах к Николаеву уничтожены 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20, сообщают также пехотинцы.

Дословно: "Спасибо всем, кто сегодня стоит на страже наших домов в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, защищает наши семьи, пока часть личного состава сдерживает российское нашествие на других рубежах обороны государства!

Украина обязательно победит!"

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Темы: война
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