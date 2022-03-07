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Оккупанты штурмуют Николаевский аэропорт

Понедельник, 7 марта 2022, 11:28

Российские захватчики пытаются зайти на территорию Николаевского международного аэропорта.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Детали: По словам Кима, отряды обороны города "переходят в наступление" и намерен выбить врага из объекта.

Чуть позже он добавил, что враг уже "бежит, аж пятки сверкают".

Прямая речь: "Мы переходим в наступление. Заср…цы зашли на аэропорт наш николаевский. Все остальное поотбивали. Ну, мы их и оттуда сейчас вып…дуем и все будет хорошо...

Бегут, пятки сверкают и кричат "нам пи...да". Хорошо накрываем".

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Темы: НиколаевавиавойнаРосcия
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