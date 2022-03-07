Оккупанты штурмуют Николаевский аэропорт

Российские захватчики пытаются зайти на территорию Николаевского международного аэропорта.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Детали: По словам Кима, отряды обороны города "переходят в наступление" и намерен выбить врага из объекта.

Чуть позже он добавил, что враг уже "бежит, аж пятки сверкают".

Прямая речь: "Мы переходим в наступление. Заср…цы зашли на аэропорт наш николаевский. Все остальное поотбивали. Ну, мы их и оттуда сейчас вып…дуем и все будет хорошо...

Бегут, пятки сверкают и кричат "нам пи...да". Хорошо накрываем".