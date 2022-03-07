Оккупанты штурмуют Николаевский аэропорт
Понедельник, 7 марта 2022, 10:28
Российские захватчики пытаются зайти на территорию Николаевского международного аэропорта.
Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Детали: По словам Кима, отряды обороны города "переходят в наступление" и намерен выбить врага из объекта.
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Чуть позже он добавил, что враг уже "бежит, аж пятки сверкают".
Прямая речь: "Мы переходим в наступление. Заср…цы зашли на аэропорт наш николаевский. Все остальное поотбивали. Ну, мы их и оттуда сейчас вып…дуем и все будет хорошо...
Бегут, пятки сверкают и кричат "нам пи...да". Хорошо накрываем".
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