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Биатлонистка приносит Украине четвертое "золото" на Паралимпиаде-2022

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 12:04
twitter.com/ParaSnowSports

Украина завоевала четвертое "золото" на Паралимпиаде-2022 и заняла второе место в медальном зачете.

Источник: "Суспільне"

Детали: 30-летняя украинская спортсменка Оксана Шишкова (выступает в классе для людей с нарушением зрения) стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр-2022.

Ранее параатлетка из Харькова завоевала свое первое "золото" в биатлоне в спринтерской дистанции, а теперь добавила к нему еще одно "золото" в лыжной гонке на самой длинной 15-километровой дистанции.

Шишкова одолела дистанцию ​​за 51:09 минуты, опередила ближайшую соперницу почти на минуту. А еще одна украинка – Наталья Ткаченко – финишировала пяткой (всего стартовали шесть параатлеток, до финиша добрались пять).

Для Шишковой это уже двенадцатая медаль в карьере на Паралимпиадах и четвертая "золота".

Кроме украинки, на подиуме оказались две немки - Линн Казмар и Леони Мария Уолтер.

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У Украины после трех соревновательных дней 8 медалей - 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая.

С таким результатом украинцы продолжают идти на втором месте в медальном зачете, опережая по дополнительным показателям канадцев. Лидерство остается у команды Китая, которая на три "золота" опережает ближайших конкурентов.

Темы: Паралимпиада
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