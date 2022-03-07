Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Биатлонистка приносит Украине четвертое "золото" на Паралимпиаде-2022

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 11:04
Биатлонистка приносит Украине четвертое золото на Паралимпиаде-2022
twitter.com/ParaSnowSports

Украина завоевала четвертое "золото" на Паралимпиаде-2022 и заняла второе место в медальном зачете.

Источник: "Суспільне"

Детали: 30-летняя украинская спортсменка Оксана Шишкова (выступает в классе для людей с нарушением зрения) стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр-2022.

Реклама:

Ранее параатлетка из Харькова завоевала свое первое "золото" в биатлоне в спринтерской дистанции, а теперь добавила к нему еще одно "золото" в лыжной гонке на самой длинной 15-километровой дистанции.

Шишкова одолела дистанцию ​​за 51:09 минуты, опередила ближайшую соперницу почти на минуту. А еще одна украинка – Наталья Ткаченко – финишировала пяткой (всего стартовали шесть параатлеток, до финиша добрались пять).

Для Шишковой это уже двенадцатая медаль в карьере на Паралимпиадах и четвертая "золота".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме украинки, на подиуме оказались две немки - Линн Казмар и Леони Мария Уолтер.

У Украины после трех соревновательных дней 8 медалей - 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая.

С таким результатом украинцы продолжают идти на втором месте в медальном зачете, опережая по дополнительным показателям канадцев. Лидерство остается у команды Китая, которая на три "золота" опережает ближайших конкурентов.

Темы: Паралимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Паралимпиада
Футбол: Украина выиграла чемпионат мира среди паралимпийцев и Дефлимпиаду
Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
Сборная Украины завоевала 11 золотую медаль на Паралимпиаде и установила рекорд
Последние новости
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
Все новости...
Реклама: