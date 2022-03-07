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В РФ уверяют, что не будут отключать россиян от интернета изнутри

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 14:19

В Минцифры Российской Федерации опровергают слухи о планах по отключению России от мирового интернета.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в ведомстве 

Дословно: "На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется".

Детали: В пресс-службе ведомства сообщили, что Минцифры направило письмо в госорганы, в котором изложен набор рекомендаций по кибергигиене.

Как пояснили в ведомстве, эти рекомендации помогут более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами.

Этому предшествовало: В сети появились инструкции правительства РФ по предоставлению полных данных о правительственных веб-ресурсах и сайтах. Некоторые эксперты предположили, что это может быть признаком подготовки к внедрению "внутреннего" закрытого интернет-пространства для рядовых россиян.

Киберспециалист Саркис Дарбинян выразил мнение, что российская экономика так завязана на глобальную сеть, что отключение последней будет значительно более сильным ударом, чем санкции.

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Темы: Росcияинтернет
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