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ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ – Bloomberg

Понедельник, 7 марта 2022, 14:09

Страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против России, отказывающейся останавливать войну против Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Европейские правительства близки к подготовке нового набора санкций против России, включающих возможные действия в отношении портов и судов, расширение санкционного списка, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - сообщило агентство.

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Отмечается, что часть этих мер могут применить уже во вторник.

ЕС также работает над усилением своего режима соблюдения санкций, в частности по криптовалюте, и ограничение того, как ее можно использовать для обхода мер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила в понедельник, что обсудит с премьер-министром Италии Марио Драги новый пакет санкций, над которым работает ЕС.

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"Мы должны убедиться, что эффект от санкций был максимальным. И учитывая безрассудство Кремля в отношении мирного населения, мы работаем над дальнейшими санкциями", - отметила президент Еврокомиссии.

Украина настаивает на введении странами Запада нового раунда болезненных санкций против России в ближайшие дни, заявил в воскресенье глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, война продолжается, поэтому следует усилить санкционное давление на Россию.

Темы: ЕСсанкции
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