В Украине создано спецподразделение международного легиона

При ГУР Минобороны Украины создано спецподразделение международного легиона.

Источник: Главное управление разведки министерства обороны Украины в Facebook

Подробности: Спецподразделение уже выполняет боевые задания.

Прямая речь: "Украина продолжает формирование интернационального легиона обороны Украины. На сегодняшний день к нему готовы присоединится добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч.

Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира".

Что было ранее: 27 февраля президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.