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В Украине создано спецподразделение международного легиона

"Украинская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 15:17

При ГУР Минобороны Украины создано спецподразделение международного легиона. 

Источник: Главное управление разведки министерства обороны Украины в Facebook

Подробности: Спецподразделение уже выполняет боевые задания.

Прямая речь: "Украина продолжает формирование интернационального легиона обороны Украины. На сегодняшний день к нему готовы присоединится добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч.

Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира".

Что было ранее: 27 февраля президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

Темы: Миноборонывойнаармия
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