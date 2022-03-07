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Макрон раскритиковал Путина за "нравственный и политический цинизм"

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 15:28
Эммануэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон жестко раскритиковал президента РФ Владимира Путина в связи с позицией России по поводу "зеленых коридоров" для выхода украинского гражданского населения из зоны боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В частности, Макрон возмутился, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев не на территорию, контролируемую украинской армией. Днем ранее он говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.

Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ дать защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.

"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", – заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, утром 7 марта Минобороны РФ заявило об открытии "гуманитарных коридоров" из Украины в Белоруссии и РФ.

Украинская сторона назвала это предложение неприемлемым.

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В Елисейском дворце заявили, что Эммануэль Макрон просил о гуманитарных коридорах не в сторону РФ и Беларуси.

Темы: ПутинРосcиявойнаМакрон
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