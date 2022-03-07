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Макрон раскритиковал Путина за "нравственный и политический цинизм"

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 14:28
Макрон раскритиковал Путина за нравственный и политический цинизм
Эммануэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон жестко раскритиковал президента РФ Владимира Путина в связи с позицией России по поводу "зеленых коридоров" для выхода украинского гражданского населения из зоны боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В частности, Макрон возмутился, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев не на территорию, контролируемую украинской армией. Днем ранее он говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.

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Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ дать защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.

"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", – заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, утром 7 марта Минобороны РФ заявило об открытии "гуманитарных коридоров" из Украины в Белоруссии и РФ.

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Украинская сторона назвала это предложение неприемлемым.

В Елисейском дворце заявили, что Эммануэль Макрон просил о гуманитарных коридорах не в сторону РФ и Беларуси.

Темы: ПутинРосcиявойнаМакрон
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