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Украина озвучила четыре ожидания от суда в Гааге по делу против РФ о геноциде

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 15:19

Украина ожидает от Суда ООН в Гааге, который рассматривает дело по поводу несуществующего "геноцида" русскоязычных в Украине, принять четыре временных мер.

Об этом в ходе чрезвычайных слушаний в Гааге в понедельник заявила соагент Украины в Суде ООН Оксана Золотарева, говорится в статье "Европейской правды".

В частности, Украина просит Суд принять следующие временные меры:

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а. Российская Федерация немедленно приостанавливает начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия, заявленной целью которых является "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

б. Российская Федерация немедленно обеспечивает, чтобы любые военные или нерегулярные вооруженные формирования, которыми она управляет или поддерживает, а также любые организации и лица не способствовали военным операциям, целью которых декларируется "предотвращение" или "наказание" за якобы совершение Украиной геноцида.

в. Российская Федерация воздерживается от каких-либо действий, усложняющих этот спор.

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г. Российская Федерация отчитывается Суду о выполнении этого приказа.

"Этот вопрос жизни или смерти украинского народа. Поэтому я с уважением призываю Суд как можно быстрее издать ваш приказ", - заявила Золотарева.

Как сообщалось, по этому делу Россия отказалась защищаться в суде в Гааге. В то же время, отказ РФ от защиты не останавливает слушания.

Читайте переводы речи двух агентов Украины на процессе на сайте ЕН: "Геноцид как оружие Кремля". Выступления Украины в Суде ООН с деталями иска против России.

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