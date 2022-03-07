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В Николаевской области тероборона уничтожила третий "Панцирь" оккупантов

Денис КарловскийПонедельник, 7 марта 2022, 16:29

Бойцы территориальной обороны уничтожили третий за 10 суток российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким

Прямая речь Кима: "Баштанская терроборона устанавливает рекорды. Третий "панцирник" за десять дней.

Красавцы!".

Детали: На видеозаписи видно, что комплекс застрял в лесополосе в поле. Бойцы за кадром говорят, что его обстреляли, и он заехал в грязь.

В то же время, автор видео за кадром говорит, что бойцы теробороны собирались его уничтожить.

Кроме того, в 16:25 Ким сообщил, что после танкового боя у аэродрома "Кульбакино" около 20 оккупантов сбежали в лес в районе села Баловно. По его данным, они будут пытаться укрыться в частных домах, пока их не заберут на вертолетах.

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Ким призвал местных жителей звонить на 102 и сообщать, если они будут видеть оккупантов или знать о их местонахождении. При встрече с российскими оккупантами он попросил жителей Николаевщины потребовать от русских военных сложить оружие и сдаться в плен.

Справка: "Панцирь-С1" – это новейший самоходный ЗРПК, который может быть применен на суше и на военных кораблях. Он оснащен современным оборудованием и вооружением для поражения любых целей в воздухе для защиты гражданских и военных объектов. На этапе разработки имело словесное название "Тунгуска".

Согласно открытым данным, у российских вооруженных сил в целом имеется не менее 68 таких комплексов

По отдельным оценкам, экспортная цена такого СКГК может достигать 20 миллионов долларов.

Предыстория:

  • В начале полномасштабной войны 25 февраля украинские защитники подбили под Харьковом такой комплекс оккупантов, после чего чего они бросили его и скрылись.
  • 2 марта гражданские в Баштанке в Николаевской области отобрали у русских захватчиков такой же "панцирник" и подожгли его.
  • Ранее днем ​​7 марта Ким сообщал, что между российскими оккупантами и украинскими бойцами шли бои за аэропорт "Кульбакино" возле Николаева.

Темы: Николаевская областьРосcиявойнаармия
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