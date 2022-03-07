Остановить покупку российского газа и нефти по Европе пока невозможно – Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов, несмотря на призывы к этому.

Источник: заявление Джонсона на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, "Европейская правда".

Джонсон подчеркнул, что Британия, в отличие от других государств Европы, имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа, потому что не имеет такой зависимости от РФ, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.

"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - пояснил Джонсон.