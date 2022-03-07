Под Сумами произошли бои, есть погибшие

Под Сумами в понедельник и воскресенье произошли боевые столкновения, в результате которых погибли люди.



Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.



Детали о боях он не сообщил.



В то же время Живицкий отметил, что в результате бомбардировки Лебедина 5 марта была разрушена электроподстанция, предприятие "Лебединский хлебзавод", АЗС.



Также выбиты окна в домах.



Согласно сообщению, в городе лишь частично восстановлено электроснабжение, в ряде населенных пунктов Лебединской ОТГ он отсутствует уже третьи сутки.



В городе работают аварийные бригады "Облэнерго".



В Краснополье отсутствует мобильная связь.