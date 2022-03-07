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Под Сумами произошли бои, есть погибшие

Понедельник, 7 марта 2022, 18:13

Под Сумами в понедельник и воскресенье произошли боевые столкновения, в результате которых погибли люди.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Детали о боях он не сообщил.

В то же время Живицкий отметил, что в результате бомбардировки Лебедина 5 марта была разрушена электроподстанция, предприятие "Лебединский хлебзавод", АЗС.

Также выбиты окна в домах.

Согласно сообщению, в городе лишь частично восстановлено электроснабжение, в ряде населенных пунктов Лебединской ОТГ он отсутствует уже третьи сутки.

В городе работают аварийные бригады "Облэнерго".

В Краснополье отсутствует мобильная связь.

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Темы: СумывойнаРосcия
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