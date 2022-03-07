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США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе

Понедельник, 7 марта 2022, 20:35

Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Об этом агентству Reuters сообщили два человека, знакомых с обсуждением этого вопроса, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что в понедельник президент Джо Байден проведет видеоконференцию с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства, поскольку его администрация продолжает добиваться их поддержки запрета импорта.

Белый дом также ведет переговоры с лидерами Конгресса, работающими над ускоренным принятием закона о запрете российского импорта.

Высокопоставленный чиновник США сообщил агентству, что окончательное решение еще не принято, но "скорее всего, это будут только США, если это произойдет", сказал он, имея в виду запрет импорта нефти из РФ.

Германия, самый крупный покупатель российской сырой нефти, отвергла планы запретить импорт энергоресурсов.

Германия ускоряет реализацию своих планов по расширению использования альтернативных источников энергии, но не может сразу остановить импорт российских энергоносителей, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов – несмотря на призывы к этому.

Темы: СШАнефтьРосcия
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