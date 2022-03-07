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США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе

Понедельник, 7 марта 2022, 19:35

Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Об этом агентству Reuters сообщили два человека, знакомых с обсуждением этого вопроса, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что в понедельник президент Джо Байден проведет видеоконференцию с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства, поскольку его администрация продолжает добиваться их поддержки запрета импорта.

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Белый дом также ведет переговоры с лидерами Конгресса, работающими над ускоренным принятием закона о запрете российского импорта.

Высокопоставленный чиновник США сообщил агентству, что окончательное решение еще не принято, но "скорее всего, это будут только США, если это произойдет", сказал он, имея в виду запрет импорта нефти из РФ.

Германия, самый крупный покупатель российской сырой нефти, отвергла планы запретить импорт энергоресурсов.

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Германия ускоряет реализацию своих планов по расширению использования альтернативных источников энергии, но не может сразу остановить импорт российских энергоносителей, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов – несмотря на призывы к этому.

Темы: СШАнефтьРосcия
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