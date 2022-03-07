Истребители для Украины: конгрессмены давят на Байдена, чтобы он содействовал

Члены Конгресса США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче истребителей в Украину из стран НАТО и Восточной Европы.

Источник: Reuters

Детали: Сенатор Боб Менендес, глава Комитета иностранных дел, написал госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину, призывая Вашингтон обязаться заменить любые подаренные Киеву самолеты модернизированными западными самолетами, в том числе с помощью льготного финансирования и займов.

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Многие страны в Восточной Европе используют военные самолеты российского производства. Передача таких самолетов Украине позволит украинским пилотам сразу приступить к выполнению задач, поскольку им не понадобится дополнительное обучение.

"Я поддержу усилия в Сенате по внедрению мер по компенсации нашим союзникам, которые предоставят свои самолеты для обороны Украины", – сказал Менендес в обращении.

Среди других законодателей с подобными запросами были демократы Тим Райан и Марси Каптур.

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А в воскресенье сенатор-республиканец Роб Портман выступил на митинге в поддержку Украины возле Белого дома, где призвал администрацию Байдена делать больше для поддержки Украины, в частности помочь европейским странам предоставить Киеву истребители.

Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, заявил в воскресенье во время визита на польскую границу, что он также призвал администрацию Байдена способствовать передаче самолетов.