Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Истребители для Украины: конгрессмены давят на Байдена, чтобы он содействовал

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 21:32

Члены Конгресса США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче истребителей в Украину из стран НАТО и Восточной Европы.

Источник: Reuters

Детали: Сенатор Боб Менендес, глава Комитета иностранных дел, написал госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину, призывая Вашингтон обязаться заменить любые подаренные Киеву самолеты модернизированными западными самолетами, в том числе с помощью льготного финансирования и займов.

Многие страны в Восточной Европе используют военные самолеты российского производства. Передача таких самолетов Украине позволит украинским пилотам сразу приступить к выполнению задач, поскольку им не понадобится дополнительное обучение.

"Я поддержу усилия в Сенате по внедрению мер по компенсации нашим союзникам, которые предоставят свои самолеты для обороны Украины", – сказал Менендес в обращении.

Среди других законодателей с подобными запросами были демократы Тим Райан и Марси Каптур.

А в воскресенье сенатор-республиканец Роб Портман выступил на митинге в поддержку Украины возле Белого дома, где призвал администрацию Байдена делать больше для поддержки Украины, в частности помочь европейским странам предоставить Киеву истребители.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, заявил в воскресенье во время визита на польскую границу, что он также призвал администрацию Байдена способствовать передаче самолетов.

Темы: СШАУкраинавойнаБайден
powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT

Русские планируют десант в Одессе и области – Данилов

фото, видеоУ Медведчука нашли "золотой" вагон

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

видеоРоссияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

Все новости...
США
США приказали направить еще 500 американских военных в Европу
Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана
США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе
Последние новости
22:31
Россия хочет одеть белорусов в форму РФ – секретарь СНБО
22:20
ЕС готовит новые санкции против РФ: запрет на инвестиции, олигархи и роскошь
22:16
Рашизм уже в разы превосходит фашизм – Данилов
22:13
РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT
22:11
Переговоры Украины с Россией продолжаются в рабочих группах нон-стоп – Подоляк
22:01
В Telegram работают каналы, которые за деньги обещают перевезти мужчин за границу
21:48
Русские планируют десант в Одессе и области – Данилов
21:41
"Стероидная ярость": западная разведка нашла медицинские причины неадекватности Путина
21:41
ВИДЕОВ Харькове тяжелая артиллерия оккупантов лупит по жилым кварталам
21:41
фото, видеоУ Медведчука нашли "золотой" вагон
Все новости...