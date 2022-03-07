Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Киевом сбили вражеский самолет, еще один уничтожен в бою – Залужный

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 20:33
Над Киевом сбили вражеский самолет, еще один уничтожен в бою – Залужный
скриншот

Противовоздушные силы обороны сбили над Киевом российский самолет, еще один был уничтожен в воздушном бою в окрестностях столицы.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, советник главы МВД Антон Геращенко в Телеграм

Прямая речь: ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ (Воздушно-космические силы –ред).

Реклама:

В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет".

Дополнительно: Под Обуховом Киевской области была таже сбита крылатая ракета "Калибр".

Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: