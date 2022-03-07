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Над Киевом сбили вражеский самолет, еще один уничтожен в бою – Залужный

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 21:33
скриншот

Противовоздушные силы обороны сбили над Киевом российский самолет, еще один был уничтожен в воздушном бою в окрестностях столицы.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, советник главы МВД Антон Геращенко в Телеграм

Прямая речь: ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ (Воздушно-космические силы –ред).

В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет".

Дополнительно: Под Обуховом Киевской области была таже сбита крылатая ракета "Калибр".

Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле.

Темы: война
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