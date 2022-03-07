Над Киевом сбили вражеский самолет, еще один уничтожен в бою – Залужный
Понедельник, 7 марта 2022, 20:33
Противовоздушные силы обороны сбили над Киевом российский самолет, еще один был уничтожен в воздушном бою в окрестностях столицы.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, советник главы МВД Антон Геращенко в Телеграм
Прямая речь: ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ (Воздушно-космические силы –ред).
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В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет".
Дополнительно: Под Обуховом Киевской области была таже сбита крылатая ракета "Калибр".
Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле.
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