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От обстрела Николаева в понедельник пострадали более 60 домов – мэр

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 23:10

От утренних обстрелов Николаева ракетной артиллерией пострадали более 60 домов.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич во время эфира в Facebook, передает Укринформ

Прямая речь: "В Николаеве от утреннего обстрела ракетной артиллерией пострадало более 60 домов.

Мы вывезли людей автобусами коммунальными и расселили в детсадах тех, кто в этом нуждался, и обеспечили всем необходимым".

Детали: Мэр подчеркнул, что большинство бомб были кассетными, которые запрещено использовать в мире.

"Задача такого снаряда – разорваться в воздухе и убить больше живой силы. Как видим, эти снаряды использовали не для того, чтобы нас от чего защитить, а просто, чтобы нас убить", - отметил Сенкевич.

Мэр добавил, что на данный момент без электричества остаются микрорайоны Терновка, Балабановка и часть Ингульского района.

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Что предшествовало: Рано утром 7 марта по Николаеву ударили, по предварительной информации, из реактивных систем залпового огня "Смерч".

В результате возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ДП НПКГ "Заря"-"Машпроект").

Темы: НиколаеввойнаРосcия
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