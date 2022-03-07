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Зеленский наградил 96 героев, отражающих агрессию РФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 22:32
Зеленский наградил 96 героев, отражающих агрессию РФ
фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 96 украинских военных.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев".

Детали: В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

  • Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в бой с батальонной тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике.
  • Капитан Силивакин Ростислав Александрович – командир механизированного батальона, успешно боровшийся с превосходящими силами противника, освобождая украинские города и села в Сумской области.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

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  • Лейтенант Лозовой Игорь Сергеевич – действуя в составе группы, остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась в направлении трассы Житомир-Киев.
  • Лейтенант Потуремец Виталий Викторович – в бою проявил образцовое мужество и хладнокровие, уничтожая колонну техники противника вблизи Киева, был ранен.

Орденом "За мужество" III степени награждается:

  • Мастер-сержант, командир автомобильного взвода Барилюк Валентин Викторович. Благодаря его храбрым действиям и личной решимости, танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага.

На сайте президента пока не обнародован этот указ.

Темы: Зеленскийвойнанаграды
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