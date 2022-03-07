Зеленский наградил 96 героев, отражающих агрессию РФ
Понедельник, 7 марта 2022, 22:32
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 96 украинских военных.
Источник: обращение президента
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Прямая речь: "Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев".
Детали: В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:
- Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в бой с батальонной тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике.
- Капитан Силивакин Ростислав Александрович – командир механизированного батальона, успешно боровшийся с превосходящими силами противника, освобождая украинские города и села в Сумской области.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:
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- Лейтенант Лозовой Игорь Сергеевич – действуя в составе группы, остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась в направлении трассы Житомир-Киев.
- Лейтенант Потуремец Виталий Викторович – в бою проявил образцовое мужество и хладнокровие, уничтожая колонну техники противника вблизи Киева, был ранен.
Орденом "За мужество" III степени награждается:
- Мастер-сержант, командир автомобильного взвода Барилюк Валентин Викторович. Благодаря его храбрым действиям и личной решимости, танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага.
На сайте президента пока не обнародован этот указ.