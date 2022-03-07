Оккупанты запускают крылатые ракеты с бомбардировщиков – глава Винницкой области

Глава Винницкой военной областной администрации Сергей Борзов заявил, что 7 марта были одни из самых длинных воздушных тревог, потому что русские оккупанты запускали крылатые ракеты с бомбардировщиков.

Источник: пресс-служба Винницкого городского совета с комментарием Борзова

Прямая речь Борзова: "Сегодня была самая длинная – трехчасовая – воздушная тревога. Это связано с тем, что Россия задействует тяжелые бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые производят пуск крылатых ракет именно с воздуха".

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Детали: Во второй половине суток 7 марта воздушную тревогу объявили около 14:48, а отменили – в 17:54. То есть, в общей сложности тревога продолжалась 3 часа 6 минут.

О подобной длительной продолжительности воздушной тревоги во второй половине дня сообщали в Киеве, Белой Церкви, Василькове, Житомире.

Очевидцы в соцсетях выкладывали видеозаписи с крылатыми ракетами, которые на низкой высоте двигались якобы в северном направлении.

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Справка: Ту-95 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный советскими инженерами в 1950-х годах. Его разрабатывали во времена Холодной войны для поражения целей противника в тылу в любую погоду и в любое время суток.

Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком. По оценкам некоторых экспертов, он является самым мощным сверхзвуковым боевым самолетом в мире. Согласно открытым данным, у России есть по меньшей мере 16 таких самолетов на вооружении.