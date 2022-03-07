Оккупанты заявили о готовности открыть гумкоридоры для населения пяти городов
Понедельник, 7 марта 2022, 22:36
Российские оккупанты заявляют, что готовы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова в 10:00 8 марта.
Источник: российское государственное издание "РИА Новости"
Детали: Якобы российское министерство обороны объявляет "режим тишины" с 10 часов 8 марта для выхода населения из пяти городов.
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