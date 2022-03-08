Проект решения: ЕС отказывается от импорта российского газа, нефти и угля

Лидеры Европейского союза на саммите, который пройдет на этой неделе, договорятся о поэтапном отказе ЕС от импорта российских энергоресурсов.

Источник: Reuters

Дословно проект заявления лидеров ЕС: "Мы договорились о поэтапном отказе от импорта российского газа, нефти и угля".

Детали: Однако такой отказ будет сложным для стран Еврозоны, поскольку ЕС покупает у России 45% импортируемого газа, РФ покрывает около трети потребностей в нефти и почти половину – в угле.