Разведка поделилась именами российских пилотов, бомбящих Украину
Главное управление разведки Минобороны опубликовало персональную информацию о российских пилотах, бомбящих украинские города.
Источник: пресс-служба ГУР Минобороны
Детали: В разведке сообщают, что получили список личного состава ВКС РФ, наносящий авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.
Разведчики поделились 6 фамилиями оккупантов и ссылками на их соцсети, и тому подобное.
Кроме того, украинские защитники поделились подробной информацией и контактами семьи каждого из оккупантов (с подробной информацией о российских пилотах можно ознакомиться по ссылкам).
В частности, по информации ГУР, бомбят украинскую землю:
- Андреев Павел Анатольевич
Страница соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/id210917441 (не активна)
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- Бабурин Максим Константинович
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- Кучеров Юрий Анатольевич
Страница соцсети "Одноклассники" https://ok.ru/profile/328365035630
- Лупарев Игорь Вячеславович
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- Нарзаев Артем Николаевич
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- Таран Сергей Николаевич
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