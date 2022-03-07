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Разведка поделилась именами российских пилотов, бомбящих Украину

Мазуренко Алена Понедельник, 7 марта 2022, 23:08

Главное управление разведки Минобороны опубликовало персональную информацию о российских пилотах, бомбящих украинские города.

Источник: пресс-служба ГУР Минобороны

Детали: В разведке сообщают, что получили список личного состава ВКС РФ, наносящий авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Разведчики поделились 6 фамилиями оккупантов и ссылками на их соцсети, и тому подобное.

Кроме того, украинские защитники поделились подробной информацией и контактами семьи каждого из оккупантов (с подробной информацией о российских пилотах можно ознакомиться по ссылкам).

В частности, по информации ГУР, бомбят украинскую землю:

  • Андреев Павел Анатольевич

Страница соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/id210917441 (не активна)

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  • Бабурин Максим Константинович

Страница соцсети "Одноклассники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476

  • Кучеров Юрий Анатольевич

Страница соцсети "Одноклассники" https://ok.ru/profile/328365035630

  • Лупарев Игорь Вячеславович

Страницы в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786

  • Нарзаев Артем Николаевич

Страница соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190

  • Таран Сергей Николаевич

Страницы в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на странице указаны дополнительные связи), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171

Темы: Росcияавиавойнаразведка
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