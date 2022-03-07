В Житомирской области оккупанты нанесли авиаудары по трем объектам

Российские оккупанты нанесли авиаудары по трем военным объектам в Житомире и окрестностях.

Источник: видеообращение мэра Житомира Сергея Сухомлина

Прямая речь Сухомлина: "Недавно был нанесен очередной авиаудар в районе Промышленной (улицы – ред.) по нефтебазе "Окко". Пока у нас нет подтверждения, что есть жертвы.

Также был нанесен авиаудар по бронетанковому заводу (пгт Новогуйвинское – ред.) и по аэропорту "Озерное". Все как в последние дни. Держимся. Вместе мы сила".

Предыстория: