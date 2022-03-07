В Житомирской области оккупанты нанесли авиаудары по трем объектам
Понедельник, 7 марта 2022, 22:19
Российские оккупанты нанесли авиаудары по трем военным объектам в Житомире и окрестностях.
Источник: видеообращение мэра Житомира Сергея Сухомлина
Прямая речь Сухомлина: "Недавно был нанесен очередной авиаудар в районе Промышленной (улицы – ред.) по нефтебазе "Окко". Пока у нас нет подтверждения, что есть жертвы.
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Также был нанесен авиаудар по бронетанковому заводу (пгт Новогуйвинское – ред.) и по аэропорту "Озерное". Все как в последние дни. Держимся. Вместе мы сила".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 7 марта очевидцы распространили в соцсетях видео, как в Житомире и Черняхове в результате обстрелов оккупантов горят нефтебазы.
- Утром 7 марта русские захватчики разбили на Житомирщине ценный объект истории – православную деревянную церковь 1862 года.
- 4 марта русские оккупанты разрушили авиударом здание школы. До этого 2 марта бомба из российского самолета попала в жилой дом в Житомире рядом с больницей.
- 28 февраля русские оккупанты применили ракеты из комплексов "Искандер" для уничтожения аэродрома возле Житомира.