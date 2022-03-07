Зеленский: Мы отстроим наши города лучше, чем любой город в России

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине отстроят все города, которые уничтожила Россия и они будут в разы лучше, чем все вместе взятые города России.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Тот, кто повторял: "Мы один народ", точно не рассчитывал на такую ​​реакцию.

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На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и площадях мы еще не видели. И какое для России – как страшный сон.

Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков и пулеметов. Когда на нашей стороне правда.

Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы. Одесса и Киев. Николаев. Житомир и Коростень. Овруч.

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Мы знаем – ненависть, которую враг принес с обстрелами и бомбами в наши города, не останется там.

Не будет никакого следа от нее. Ненависть – это не о нас, поэтому от врага не будет никакого следа.

Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России.

Энергодар, Чернобыль и другие места, где варвары просто не понимают, что они хотят захватить. Что они хотят контролировать".

Детали: Зеленский отметил, что украинская армия держит позиции и наносит противнику чрезвычайно болезненные потери: "Если нужно – можем отомстить. За каждое зло, ракету, бомбу и разрушенный гражданский объект".

Он напомнил, что оккупанты в Макарове на Киевщине обстреляли хлебозавод: "Кем надо быть, чтобы такое делать?"

Также российские захватчики разрушили церковь в Житомирской области, построенную в 1862 году.

Что касается гуманитарных коридоров, то президент рассказал, что оккупанты заменировали дорогу, которую согласовывали для подвоза продуктов и лекарств в Мариуполь.

Прямая речь: "Они уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей. Но...

При этом они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию. На несколько десятков человек. Не столько в Россию, сколько к пропагандистам. Прямо к ним на телекамеры. Мол, вот кто спасает. Просто цинизм. Просто пропаганда. Ничего больше. Никакого гуманитарного смысла".

Президент отметил, что остается в Украине на Банковой и не собирается никуда уезжать.

Кроме того, он наградил около сотни украинских защитников.