Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы отстроим наши города лучше, чем любой город в России

Алена МазуренкоПонедельник, 7 марта 2022, 22:21
Зеленский: Мы отстроим наши города лучше, чем любой город в России
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине отстроят все города, которые уничтожила Россия и они будут в разы лучше, чем все вместе взятые города России.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Тот, кто повторял: "Мы один народ", точно не рассчитывал на такую ​​реакцию.

Реклама:

На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и площадях мы еще не видели. И какое для России – как страшный сон.

Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков и пулеметов. Когда на нашей стороне правда.

Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы. Одесса и Киев. Николаев. Житомир и Коростень. Овруч.

ВИДЕО ДНЯ

Мы знаем – ненависть, которую враг принес с обстрелами и бомбами в наши города, не останется там.

Не будет никакого следа от нее. Ненависть – это не о нас, поэтому от врага не будет никакого следа.

Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России.

Энергодар, Чернобыль и другие места, где варвары просто не понимают, что они хотят захватить. Что они хотят контролировать".

Детали: Зеленский отметил, что украинская армия держит позиции и наносит противнику чрезвычайно болезненные потери: "Если нужно – можем отомстить. За каждое зло, ракету, бомбу и разрушенный гражданский объект".

Он напомнил, что оккупанты в Макарове на Киевщине обстреляли хлебозавод: "Кем надо быть, чтобы такое делать?"

Также российские захватчики разрушили церковь в Житомирской области, построенную в 1862 году.

Что касается гуманитарных коридоров, то президент рассказал, что оккупанты заменировали дорогу, которую согласовывали для подвоза продуктов и лекарств в Мариуполь.

Прямая речь: "Они уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей. Но...

При этом они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию. На несколько десятков человек. Не столько в Россию, сколько к пропагандистам. Прямо к ним на телекамеры. Мол, вот кто спасает. Просто цинизм. Просто пропаганда. Ничего больше. Никакого гуманитарного смысла".

Президент отметил, что остается в Украине на Банковой и не собирается никуда уезжать.

Кроме того, он наградил около сотни украинских защитников.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Зеленский
Зеленский поговорил с Сунаком об экспорте зерна и военных потребностях Украины
Європарламентарі закликали Зеленського повернути до ВР законопроект про відкриття реєстрів декларування
Зеленский представил Умерова: призвал усилить доверие к МОУ и диджитализироваться
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: