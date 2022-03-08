Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский наградил 96 героев, отражающих агрессию РФ

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 01:32
фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 96 украинских военных.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев".

Детали: В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

  • Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в бой с батальонной тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике.
  • Капитан Силивакин Ростислав Александрович – командир механизированного батальона, успешно боровшийся с превосходящими силами противника, освобождая украинские города и села в Сумской области.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

  • Лейтенант Лозовой Игорь Сергеевич – действуя в составе группы, остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась в направлении трассы Житомир-Киев.
  • Лейтенант Потуремец Виталий Викторович – в бою проявил образцовое мужество и хладнокровие, уничтожая колонну техники противника вблизи Киева, был ранен.

Орденом "За мужество" III степени награждается:

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • Мастер-сержант, командир автомобильного взвода Барилюк Валентин Викторович. Благодаря его храбрым действиям и личной решимости, танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага.

На сайте президента пока не обнародован этот указ.

Темы: Зеленскийвойнанаграды
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую накануне отремонтировало Укрэнерго

фото, видеоНад Киевом сбили ракету, ее обломки попали на дом, погиб человек

обновлено в 12:20Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия

14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров

фото, видео, обновленоВ Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погиб человек

У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мы отстроим наши города лучше, чем любой город в России
Зеленский отзывает украинских миротворцев со всего мира для защиты государства
Кулеба: Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть поговорят
Последние новости
14:01
В Кремле понятия не имеют, действительно ли Кадыров заехал в Украину
13:57
На Запорожском направлении враг получил сокрушительный удар по своему тылу
13:46
Пєсков говорит, что РФ не просила Китай помочь воевать против Украины
13:42
Кремль угрожает "взять под контроль" большие города Украины
13:33
"Испытывают красные линии": министр обороны Литвы об обстреле РФ Яворивского полигона
13:30
Активисты запускают реестр госпредателей
13:24
В Украину едет гумпомощь из Китая
13:24
Россияне разбомбили одну из насосных станций Чернигова: 4 убитых
13:20
список"Почувствуете гнев украинцев!": разведчики обнародовали данные российских пилотов, которые бомбят города
12:57
ВОЗ оценивает число пострадавших от войны РФ с Украиной в 18 миллионов
Все новости...