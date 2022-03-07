Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин отрицает, что отправит на войну в Украину срочников и резервистов

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 22:47
Путин отрицает, что отправит на войну в Украину срочников и резервистов
Путин, скрин с видео

Президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. Ранее он так же обещал не совершать военных маневров, после чего развязал войну.

Источник: ТАСС

Детали: Путин заявил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты якобы не задействованы, и не будут задействованы в войне с Украиной.

Реклама:

Прямая речь Путина: "В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные".

Напомним:

Высокопоставленное должностное лицо министерства обороны США сообщило, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже находится на территории Украины. А поскольку эта группировка составляла три четверти всей армии РФ, то война с Украиной значительно ослабила военную мощь Москвы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаПутинРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине – СМИ
МАГАТЭ наблюдает усиление военной активности вокруг ЗАЭС
ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: