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Под Харьковом украинские защитники ликвидировали генерала оккупационных войск РФ

Денис КарловскийПонедельник, 7 марта 2022, 22:54
Под Харьковом украинские защитники ликвидировали генерала оккупационных войск РФ
Убитый генерал-майор Виталий Герасимов. Фото Гур мо

Украинские защитники ликвидировали под Харьковом российского генерал-майора Виталия Герасимова.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России.

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Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии".

Детали: Уничтоженный Герасимов участвовал во второй чеченской войне, российской военной операции в Сирии и аннексии Крыма.

По данным ГУР, он получил медаль "За получение Крыма".

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Кроме того, украинские разведчики перехватили разговоры офицеров российских оккупационных войск. Между собой они признают, что у них страшные проблемы со связью между частями и подразделениями, а также значительные потери личного состава.

Представитель оккупационных войск по имени Дмитрий говорит, что эвакуация частей и подразделений, понесших потери в боях, затягивается.

Предыстория:

  • 7 марта украинские защитники ликвидировали двух российских подполковников в ходе контрнаступления на Чугуев.
  • 6 марта Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал о ликвидации полковника оккупационных войск РФ Константина Зизевского.
  • О потерях среди офицерского состава даже официально признали в оккупационном министерстве.
  • В ходе боев под Гостомелем погиб российский полковник Константин Огий, руководивший росгвардией в Кемеровской области в Сибири.

Темы: Росcиявойнаармияразведка
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