Под Харьковом украинские защитники ликвидировали генерала оккупационных войск РФ
Украинские защитники ликвидировали под Харьковом российского генерал-майора Виталия Герасимова.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Дословно: "Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России.
Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии".
Детали: Уничтоженный Герасимов участвовал во второй чеченской войне, российской военной операции в Сирии и аннексии Крыма.
По данным ГУР, он получил медаль "За получение Крыма".
Кроме того, украинские разведчики перехватили разговоры офицеров российских оккупационных войск. Между собой они признают, что у них страшные проблемы со связью между частями и подразделениями, а также значительные потери личного состава.
Представитель оккупационных войск по имени Дмитрий говорит, что эвакуация частей и подразделений, понесших потери в боях, затягивается.
Предыстория:
- 7 марта украинские защитники ликвидировали двух российских подполковников в ходе контрнаступления на Чугуев.
- 6 марта Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал о ликвидации полковника оккупационных войск РФ Константина Зизевского.
- О потерях среди офицерского состава даже официально признали в оккупационном министерстве.
- В ходе боев под Гостомелем погиб российский полковник Константин Огий, руководивший росгвардией в Кемеровской области в Сибири.