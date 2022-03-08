Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия: спортивный канал уличили в цензуре при трансляции матча Бундеслиги

Светлана КизиловаВторник, 8 марта 2022, 00:13

Российский спортивный канал "Матч ТВ" перекрасил в трансляции матчей Бундеслиги логотип Немецкой футбольной лиги (DFL), который в знак солидарности с Украиной был окрашен в желто-голубой цвет. На росТВ логотип был показан в классической красно-черной гамме.

Источник: Медуза, sport1 со ссылкой на Bild

Детали: "Матч ТВ" перекрасил желто-голубой логотип из трансляции бундеслиги - немцы расценивают это как цензуру и готовы пересмотреть контракт с российским каналом.

Кроме того, DFL собирается направить деньги, которые в этом сезоне получит от России за трансляцию матчей на гуманитарную помощь Украине, речь идет о миллионе евро.

Перед днем ​​матча DFL предупреждала, что контракт с "Матч ТВ" будет сохранен только в том случае, если ее собственный основной телесигнал будет транслироваться без цензуры.

Вот так сейчас выглядит лого Бундеслиги, которое решили цензурировать россияне:

Темы: цензурафутболРосcияГермания
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кремле понятия не имеют, действительно ли Кадыров заехал в Украину

Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую накануне отремонтировало Укрэнерго

фото, видеоНад Киевом сбили ракету, ее обломки попали на дом, погиб человек

обновлено в 12:20Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия

14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров

фото, видео, обновленоВ Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погиб человек

Все новости...
цензура
В России блокируют YouTube
Россиянам отключитили Twitter
Тотальная цензура в РФ: "Новая газета" удаляет материалы о войне в Украине
Последние новости
14:36
В Центре общественного здоровья назвали алгоритм действий при признаках перелома
14:33
видеоРоссия готовилась к войне десятки лет, а уже не знает, где искать помощь – Зеленский
14:30
Генштаб: В Центре россиян остановили, на Донецком направлении активные бои
14:25
Оккупанты хотят подрывать мины прямо под энергоблоком ЗАЭС – Энергоатом
14:15
ЕС может запретить экспорт автомобилей в Россию стоимостью более 50 тысяч евро
14:03
Маск в Twitter вызвал Путина на поединок за Украину
14:01
В Кремле понятия не имеют, действительно ли Кадыров заехал в Украину
13:57
На Запорожском направлении враг получил сокрушительный удар по своему тылу
13:46
Пєсков говорит, что РФ не просила Китай помочь воевать против Украины
13:42
Кремль угрожает "взять под контроль" большие города Украины
Все новости...