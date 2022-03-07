Россия: спортивный канал уличили в цензуре при трансляции матча Бундеслиги

Российский спортивный канал "Матч ТВ" перекрасил в трансляции матчей Бундеслиги логотип Немецкой футбольной лиги (DFL), который в знак солидарности с Украиной был окрашен в желто-голубой цвет. На росТВ логотип был показан в классической красно-черной гамме.

Источник: Медуза, sport1 со ссылкой на Bild

Детали: "Матч ТВ" перекрасил желто-голубой логотип из трансляции бундеслиги - немцы расценивают это как цензуру и готовы пересмотреть контракт с российским каналом.

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Кроме того, DFL собирается направить деньги, которые в этом сезоне получит от России за трансляцию матчей на гуманитарную помощь Украине, речь идет о миллионе евро.

Перед днем ​​матча DFL предупреждала, что контракт с "Матч ТВ" будет сохранен только в том случае, если ее собственный основной телесигнал будет транслироваться без цензуры.

Вот так сейчас выглядит лого Бундеслиги, которое решили цензурировать россияне: