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Нацполиция показала, как обезвреживала танк россиян в Николаеве

Вторник, 8 марта 2022, 00:11

Нацполиция обнародовала видео, где украинские бойцы уничтожают танк и БМП российских военных в Николаеве.

Источник: Нацполиция в Twitter.

Дословно: "Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает. Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРДа и патрульной полиции".

Как известно, утром 7 марта российские войска ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня.

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Темы: НиколаевРосcияполициявойна
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