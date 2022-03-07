Нацполиция показала, как обезвреживала танк россиян в Николаеве

Нацполиция обнародовала видео, где украинские бойцы уничтожают танк и БМП российских военных в Николаеве.

Источник: Нацполиция в Twitter.

Дословно: "Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает. Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРДа и патрульной полиции".

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Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві 💪🏻



Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає 🔥



Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції.



Все буде Україна 🇺🇦#stoprussia pic.twitter.com/3zY4RA5dpu — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 7, 2022

Как известно, утром 7 марта российские войска ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня.