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Но на фоне военных неудач РФ начала угрожать Украине "гуманитарной операцией"

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 23:37

Страна-агрессор Россия заявляет, что готова "провести гумоперацию" в Украине. В оправдание очередной "операции" россияне говорят о гуманитарной катастрофе во многих украинских городах, которую сами же и спровоцировали своей агрессией.

Источник: сообщение "российского штаба по гуманитарному реагированию", которое приводит РИА Новости

Детали: "Гумштаб РФ" заявляет, что 5-7 марта якобы получено более 2 млн обращений с просьбами об эвакуации от иностранных посольств и граждан Украины.

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Дословно: "Россия готова подготовить и провести гумоперацию"

Почему это важно: Российская армия на территории Украины несет существенные потери как в живой силе, так и в технике. Кроме того, оккупанты столкнулись с отсутствием обеспечения – у них заканчивается горючее, оружие, еда и вода.

В таких условиях Владимир Путин может прибегнуть к уже отработанной практике отправки "гумконвоев", которую он применял на Донбассе. Когда под видом гуманитарных грузов на территорию Украины ввозилось оружие и ресурсы для оккупационных войск.

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Напомним:

Морально-психологическое состояние российских оккупантов остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.

Темы: войнаРосcияУкраина
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