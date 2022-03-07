УЗ перевезла более 1,5 млн пассажиров в западные области
Понедельник, 7 марта 2022, 23:45
По состоянию на 6 марта "Укрзализныця" перевезла 1,6 млн человек в западные области.
Источник: глава правления УЗ Александр Камышин, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Отмечается, что 108 тысяч человек с помощью УЗ выехали за границу.
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В рамках программы "Железная помощь" компания наращивает объемы перевозки гуманитарных грузов в обратном направлении - с запада в регионы, где она необходима.